Эрекция-убийца: уролог Боханов предупредил о случаях, которые грозят пожизненной импотенцией

То, о чем стесняются говорить вслух, превращается в приговор: уролог Леонид Боханов огорошил мужчин жестким предупреждением — эрекция, длящаяся без возбуждения более четырех часов, начинает необратимо калечить ткани, а если дотянуть до суток, то о полноценной интимной жизни можно забыть навсегда. Об этом сообщает РИАМО.

Боханов разложил по полочкам механизм катастрофы. Оказывается, микроскопические изменения в половом члене стартуют уже через четыре часа такого состояния. Если же мужчина по каким-то причинам тянет дальше — гладкие мышцы, отвечающие за нормальную эрекцию, замещаются рубцовой тканью. Это уже не временная проблема, а стойкая эректильная дисфункция, которую практически невозможно вылечить даже самыми дорогими методиками. Час за часом риск становится фатальным.

Врач перечислил провокаторов. Чаще всего к такому исходу приводит передозировка препаратов для потенции, которыми многие балуются без консультации. Также опасны некоторые антидепрессанты, лекарства от давления, болезни крови и, конечно, злоупотребление алкоголем или запрещенными веществами. Боханов особо подчеркнул: это не та ситуация, когда можно отлежаться или потерпеть. При длительности свыше четырех часов — единственно правильное решение вызвать скорую. Каждая лишняя минута увеличивает шанс остаться с рубцом вместо эластичной ткани.

Ранее врач Балаев предупредил о риске дефекационного обморока из-за долгого сидения.