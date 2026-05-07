Откат за беспрепятственный подряд: в Петербурге взяли с поличным двух железнодорожных начальников

Сотрудники УФСБ по Петербургу и Ленинградской области пресекли коррупционную схему в организации, управляющей инфраструктурой железнодорожного транспорта. Как сообщили 7 мая в городском управлении Следственного комитета, задержаны главный инженер и начальник структурного подразделения. Обоим предъявлены обвинения по особо тяжким статьям.

По версии следствия, с декабря 2025 года по май 2026-го главный инженер выступал связующим звеном между руководством подрядной фирмы и своим непосредственным руководителем. Деньги, которые он получал от гендиректора подрядчика, по цепочке уходили начальнику подразделения. Взамен обеспечивалось беспрепятственное выполнение работ по действующему договору.

Всего через руки посредника, по данным СК, прошло шесть миллионов рублей. Половину этой суммы — три миллиона — он успел передать вышестоящему руководителю. Обоих задержали с поличным в момент получения очередного транша.

В ведомстве добавили, что задержанные признали вину. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Имена фигурантов и название организации в интересах следствия не раскрываются. Максимальное наказание по инкриминируемым статьям достигает 12 лет лишения свободы.