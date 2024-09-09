Отказ двигателя мог стать причиной крушения самолета-амфибии в Подмосковье

По словам очевидцев, мотор самолета «чихнул» еще при взлете. После этого борт ушел на второй круг, пилоты пытались посадить судно.

Трагедия случилась сегодня недалеко от садового товарищества «Бабаево-2» в Рузском округе. На земле никто из людей не пострадал, разрушений тоже нет.

На борту самолета находились двое пилотов, они скончались. В настоящее время на месте работают экстренные службы.

Ранее сообщалось, что потерпевший крушение «Алекс-251» проходил обкатку двигателя.