Отказ двигателя мог стать причиной крушения самолета-амфибии в Подмосковье
Фото: [РИАМО]
Причиной крушения самолета-амфибии «Алекс-251» в Подмосковье мог стать отказ двигателя, сообщает РИАМО.
По словам очевидцев, мотор самолета «чихнул» еще при взлете. После этого борт ушел на второй круг, пилоты пытались посадить судно.
Трагедия случилась сегодня недалеко от садового товарищества «Бабаево-2» в Рузском округе. На земле никто из людей не пострадал, разрушений тоже нет.
На борту самолета находились двое пилотов, они скончались. В настоящее время на месте работают экстренные службы.
Ранее сообщалось, что потерпевший крушение «Алекс-251» проходил обкатку двигателя.