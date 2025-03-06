СМИ: отключение Starlink на Украине изменит ход боевых действий

Британское издание inews, ссылаясь на слова украинского офицера, сообщило , что отключение спутниковой интернет-системы Starlink на Украине приведет к тому, что свыше 50% подразделений ВСУ останутся без связи.

Ранее агентство Reuters, ссылаясь на информированные источники, сообщало, что в ходе переговоров о предоставлении американской стороне доступа к украинским полезным ископаемым представители США якобы затронули тему прекращения доступа к Starlink. Впоследствии владелец Starlink Илон Маск опроверг эти сведения.

Как утверждает украинский командир, прекращение передачи разведывательной информации от США существенно повлияет на ход боевых действий.

Он допустил, что Великобритания может попытаться компенсировать эту потерю, однако отметил, что ему не известно, какой объем информации британская сторона будет готова предоставить.

Ранее эксперт Кошкович предложил отключить Starlink, чтобы повлиять на Зеленского.