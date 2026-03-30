Отпечатки через 35 лет: в Москве арестован убийца женщины с Рижского рынка

Головинский суд Москвы санкционировал арест 57-летнего мужчины, обвиняемого в расправе над столичной жительницей, совершённой в начале 1990-х годов. О задержании сообщили в прокуратуре города.

Раскрыть преступление прошлых лет помогла база данных дактилоскопии. Отпечатки пальцев задержанного, имеющего несколько судимостей, совпали с папиллярными узорами, обнаруженными на телефонной трубке убитой женщины.

Знакомство на рынке

В начале 90-х Рижский рынок в Москве был местом, где можно было найти почти любой товар — от домашних заготовок до мебели. 15 февраля 1991 года потерпевшая, торговавшая там норковыми шкурками, после закрытия рынка оказалась в кафе вместе с приятелями. Там к компании присоединился молодой человек, которому тогда было 22 года.

На допросе, спустя 35 лет, обвиняемый признался, что сразу обратил внимание на женщину: по его словам, она выглядела старше него — около 40 лет, была тепло одета, в натуральной шубе, ухоженная и явно обеспеченная.

В тот же вечер мужчина отправился к ней домой на Кронштадтский бульвар.

Преступный план

Интерьер квартиры подтвердил догадки гостя о состоятельности хозяйки: в серванте стояли дорогие сервизы, имелась импортная техника. Когда в разгар вечера пришёл неизвестный и вернул женщине долг, она небрежно бросила деньги на телевизор. Этот момент стал решающим — мужчина, не имевший на тот момент ни дома, ни постоянного заработка, решил ограбить свою новую знакомую.

Расправа

Как рассказал обвиняемый на допросе, он несколько раз ударил женщину руками по голове. Она стала кричать и потянулась к телефонной трубке. Мужчина выхватил её и продолжил наносить удары уже этим предметом. Трубка сломалась.

Злоумышленник связал жертву эластичными бинтами, схватил за горло, а затем обмотал её шею тем же бинтом. По его словам, после этого женщина перестала подавать признаки жизни.

Исчезновение и находка

Прежде чем покинуть квартиру, мужчина перерезал телефонный провод, чтобы родственники не могли дозвониться, и вынес из квартиры импортный видеомагнитофон, двухкассетную магнитолу, большое количество золотых украшений с драгоценными камнями, а также 400 рублей наличными.

Сестра убитой, не сумев дозвониться, приехала сама и обнаружила тело. Драгоценности и технику обвиняемый позже сдал скупщикам, а вырученные деньги потратил на прогулки с приятелями.

Сейчас мужчина находится под стражей. Ему предъявлено обвинение по статье об убийстве, сопряжённом с разбоем.