Отравившиеся шаурмой жители Иркутска приобретали ее в одном кафе

Все отравившиеся шаурмой жители Иркутска приобретали ее в кафе «Шаурма на углях», которое расположено на улице Баумана. Об этом сообщает Life.ru .

Уточняется, что у них была зафиксированы рвота, слабость и высокая температура.

Добавляется, что в настоящее время они находятся в состоянии средней степени тяжести.

Поясняется, что против работников заведения общепита было возбуждено уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».