Отравившиеся шаурмой жители Иркутска приобретали ее в одном кафе
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Все отравившиеся шаурмой жители Иркутска приобретали ее в кафе «Шаурма на углях», которое расположено на улице Баумана. Об этом сообщает Life.ru.
Уточняется, что у них была зафиксированы рвота, слабость и высокая температура.
Добавляется, что в настоящее время они находятся в состоянии средней степени тяжести.
Поясняется, что против работников заведения общепита было возбуждено уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».