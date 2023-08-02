Отряды народной дружины в Курской области получат боевое оружие
Фото: [©Георгий Гонголевич/РИА Новости]
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о поступлении первой партии боевого оружия для отрядов народной дружины.
Он подчеркнул, что регион почти ежедневно испытывает на себе террористические атаки ВСУ. Созданная в конце прошлого года народная дружина должна помочь в обеспечении безопасности.
Первые отряды объединения были созданы на базе центра «Патриот». Первоначальная их численность составляла 300 человек, в планах увеличить ее до 6 тысяч.
Народная дружина патрулирует улицы, занимается охраной важной инфраструктуры, помогает в обеспечении пожарной безопасности.