Отряды народной дружины в Курской области получат боевое оружие

Он подчеркнул, что регион почти ежедневно испытывает на себе террористические атаки ВСУ. Созданная в конце прошлого года народная дружина должна помочь в обеспечении безопасности.

Первые отряды объединения были созданы на базе центра «Патриот». Первоначальная их численность составляла 300 человек, в планах увеличить ее до 6 тысяч.

Народная дружина патрулирует улицы, занимается охраной важной инфраструктуры, помогает в обеспечении пожарной безопасности.