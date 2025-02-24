Отца голливудской актрисы Линдси Лохан арестовали за домашнее насилие

Майкл Лохан является предпринимателем и киноактером. Он развелся со своей женой Мейджор еще в 2018 году, но временами начинает ее преследовать. Так женщина во время визита в больницу увидела из окна, что экс-супруг подкарауливает ее на парковке возле медучреждения, и сразу обратилась по этому поводу к врачам. Те вызвали полицейских. Уже в разговоре с правоохранителями Мейджор заявила, что бывший муж за несколько дней до этого избил ее. В итоге он был арестован по обвинению в домашнем насилии.

Позже Майкла Лохана выпустили под залог. Это не первая подобная история. За пять лет до этого полиция задерживала предпринимателя по аналогичным обвинениям.

Ранее сообщалось, что бывшая жена киноактера Николаса Кейджа подала на него в суд. Это произошло после того, как на нее совершил нападение их общий сын Уэстон и нанес ей побои. Женщина утверждает, что бывший муж игнорирует психическое здоровье 34-летнего отпрыска, и по этой причине тот стал опасным для собственных родственников.