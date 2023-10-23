Отцепленный вагон загорелся в подмосковном Домодедово

Возгорание произошло в отцепленном вагоне на улице Корнеева в подмосковном Домодедово, сообщила пресс-служба областного главка МЧС.

Сведения о пожаре поступили спасателям после полуночи. К утру понедельника, спустя шесть с половиной часов, огонь был полностью ликвидирован, уточнили в ведомстве.

К тушению привлекали одиннадцать человек и три единицы техники. В результате происшествия никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в Серпухове местный житель сгорел в автомобиле, в котором жил после пожара в квартире.