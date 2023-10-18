Житель Подмосковья сгорел в машине, в которой жил после пожара в квартире
SHOT: житель Подмосковья сгорел в машине, в которой жил после пожара в квартире
Фото: [пресс-служба ГУ МЧС России по МО]
Пятидесятилетний житель подмосковного Серпухова сгорел в собственном автомобиле, в котором обустроил себе жилище после пожара в квартире, пишет SHOT.
Причиной возгорания в машине мог стать упавший между сиденьями окурок. В иномарке обгорела обшивка водительского кресла и уплотнительная резинка проема двери.
По информации издания, в машине мужчина прожил полгода. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.
В пресс-службе подмосковного главка МЧС уточнили, что загоревшийся автомобиль находился на Московском шоссе. К тушению привлекали четыре человека.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье загорелись автомойка и склад со стройматериалами.