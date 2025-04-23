Озвучены причины, по которым застрелили президента США Кеннеди

Президент Соединенных Штатов Джон Кеннеди связался с русской разведчицей, которая выступала под легендой проститутки. Это могло открыться и привести к падению правительства, поэтому глава Белого дома был застрелен. Об этом сообщил портал Radar Online.

Издание сослалось на труд Рудольфа Ганиса, отставного американского майора, который выступает в качестве историка. Он утверждает, что у Кеннеди была интрижка с русской проституткой, которая на самом деле была агентом советской спецслужбы. Все эти отношения могли всплыть в любой момент.

«Вот-вот должны были стать не такими уж секретными», — указал Ганис.

По его словам, при таком сценарии мог разразиться сильнейший политический скандал, который привел бы к полной смене правительства. По этой причине Кеннеди был ликвидирован. Историк также сообщил, что эта версия частично подтверждается теми документами, связанными с убийством, которые были опубликованы ФБР.

Ранее сообщалось, что в США рассекретили материалы об убийстве брата Кеннеди Роберта. В Штатах решились наконец опубликовать материалы, но с минимальной редактурой по соображениям конфиденциальности. Это произошло почти через 60 лет после смерти сенатора.