Опубликованы документы с новыми подробностями об убийстве Кеннеди

На сайте Национального архива США спустя почти 60 лет решили обнародовать документы об убийстве Роберта Кеннеди, брата 35-го президента США Джона Кеннеди.

Десятилетиями в США проводили расследование трагической смерти сенатора Роберта Кеннеди, которого застрелили 5 июня 1968 года. Следователям дали дополнительное время на сопоставление фактов, поиск подробностей и другие процессы, чтобы удалось восстановить события почти 60-летней давности более детально. Недавно в Штатах решились наконец опубликовать материалы, но с минимальной редактурой по соображениям конфиденциальности.

«Директор Национальной разведки Тулси Габбард только что опубликовала 10 000 страниц документов об убийстве РФК, и еще 50 000 страниц, которые только что лежали в Национальном архиве, скоро будут обнародованы», — написал в соцсети Х предприниматель Чарли Кирк.

Опубликованные 18 апреля документы содержали новую информацию. Например, установили, что в убийстве мог быть задействовать не один человек, а целая группа с кураторами из других стран. Отмечается, что после расправы над сенатором в толпе воодушевленно кричала женщина со словами: «Мы застрелили его!». Также выяснили, что сообщения об убийстве Кеннеди разлетелись в разных странах еще до того, как пуля достигла цели.

После публикации архивов директор Национальной разведки США Тулси Габбард отметила, что поиск документов, связанных с убийством Роберта Кеннеди, продолжаются. В скором времени все планируют обнародовать полноценно.

Напомним, что Дональд Трамп поручил раскрыть секретные материалы об убийстве 35-го президента Соединенных Штатов Джона Кеннеди, его брата Роберта Кеннеди и Мартина Лютера Кинга.

Ранее сообщалось, что трагически погибшая Мэрилин Монро могла быть беременна от Кеннеди.