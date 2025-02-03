Падение дрона ВСУ спровоцировало возгорание в Астраханской области

В ночь на 3 февраля украинские боевики пытались атаковать объекты топливно-энергетического комплекса, расположенные в Астраханской области.

Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин.

Средства РЭБ и ПВО отработали в штатном режиме. После того как вражеский БПЛА был сбит, произошло возгорание на одном из объектов. К счастью, в результате атаки БПЛА никто не пострадал.

Ранее сообщалось о том, что в небе над Волгоградом прогремело почти полсотни взрывов.