В небе над Волгоградом прогремело почти полсотни взрывов

В Красноармейском районе Волгограда прогремела серия взрывов. По предварительным данным, сработала система ПВО в районе местного НПЗ. О ЧП сообщает телеграм-канал SHOT.

По словам местных жителей, прогремело около 50 взрывов. Перед этим были слышны характерные звуки БПЛА над городом. В некоторых домах возникли перебои с электричеством.

Звуки взрывов слышали и жители поселка городского типа Светлый Яр и Ленинска. Официальной информации о разрушениях и пострадавших пока не поступало.

По предварительным данным, город атаковали беспилотники самолетного типа «Лютый».

Дроны ВСУ двигались со стороны города Морозовска (Ростовская область) и пролетали в районе Калача-на-Дону. Очевидцы фиксировали звук пролета БПЛА над населенными пунктами.

Ранее сообщалось о том, что в ночь на 31 января силы ПВО сбили над территорией России 17 украинских дронов.