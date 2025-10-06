Падение обломков дрона покалечило жителя российского региона

В результате ночного удара беспилотников по Дзержинску один местный житель получил травмы. Системы ПВО сработали над промышленной зоной, но падение обломков вызвало локальные разрушения. Об этом также сообщило РИА Новости .

Губернатор Глеб Никитин сообщил, что силы противовоздушной обороны в Нижегородской области перехватили 20 вражеских дронов. Предварительно, при падении их фрагментов пострадал человек, которому немедленно оказали медицинскую помощь.

Обломки также стали причиной нескольких возгораний в частных домах, но пожарные быстро с ними справились. Кроме того, повреждены оконные стекла в жилых зданиях и кровля на одной из автозаправочных станций. Никитин уточнил, что промышленные предприятия не понесли ущерба. Сейчас специалисты продолжают работу по устранению последствий инцидента.

Ранее больше 250 дронов уничтожили в небе над Россией за ночь.