Падение обломков дрона покалечило жителя российского региона
Губернатор Никитин: Один человек пострадал в Дзержинске после удара БПЛА
В результате ночного удара беспилотников по Дзержинску один местный житель получил травмы. Системы ПВО сработали над промышленной зоной, но падение обломков вызвало локальные разрушения. Об этом также сообщило РИА Новости.
Губернатор Глеб Никитин сообщил, что силы противовоздушной обороны в Нижегородской области перехватили 20 вражеских дронов. Предварительно, при падении их фрагментов пострадал человек, которому немедленно оказали медицинскую помощь.
Обломки также стали причиной нескольких возгораний в частных домах, но пожарные быстро с ними справились. Кроме того, повреждены оконные стекла в жилых зданиях и кровля на одной из автозаправочных станций. Никитин уточнил, что промышленные предприятия не понесли ущерба. Сейчас специалисты продолжают работу по устранению последствий инцидента.
