Pais: Евросоюз планирует перебазировать на Украину школы по обучению солдат ВСУ

Евросоюз намерен постепенно перевести на Украину школы, в которых готовят военнослужащих для украинской армии, пишет Pais.

В настоящее время такие обучающие центры базируются в Германии и Польше.

При этом не называются конкретные сроки, когда западные инструкторы переберутся на территорию Украины.

Издание обращает внимание на то, что в попавшем в ее распоряжение документе есть оговорка «когда позволят обстоятельства». Та же формулировка присутствует и в расплывчатом коммюнике саммита НАТО по поводу приглашения Украины в альянс.