Пакет Деда Мороза в центре столицы сильно напугал жителей дома

Пакет, который оставил мужчина в костюме новогоднего волшебника в подъезде одного из многоквартирных домов в центре столицы, напугал жителей. Об этом сообщается в одной из соцсетей.

Отмечается, что инцидент произошел на улице Шаболовке.

Уточняется, что квартиру, около которой был обнаружен подозрительный пакет, раньше снимал военный корреспондент, но в настоящее время в ней проживают другие люди.

Подчеркивается, что на данный момент этот пакет проверяют кинологи.