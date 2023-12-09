Пакет Деда Мороза в центре столицы сильно напугал жителей дома
Фото: [©Сергей Пивоваров/РИА Новости]
Пакет, который оставил мужчина в костюме новогоднего волшебника в подъезде одного из многоквартирных домов в центре столицы, напугал жителей. Об этом сообщается в одной из соцсетей.
Отмечается, что инцидент произошел на улице Шаболовке.
Уточняется, что квартиру, около которой был обнаружен подозрительный пакет, раньше снимал военный корреспондент, но в настоящее время в ней проживают другие люди.
Подчеркивается, что на данный момент этот пакет проверяют кинологи.