Пара российских снайперов помогла артиллеристам накрыть группу украинских солдат

Они засекли местоположение противника и передали его координаты на батарею. Они также самостоятельно уничтожили наблюдателя у неприятеля.

Один из снайперов рассказал эту историю журналистам издания РИА Новости. По его словам, такого удалось добиться прошедшей ночью. Снайперы вели наблюдение за врагом с дистанции в 700 метров. Их целью было доставить максимальный дискомфорт солдатам ВСУ, чтобы они даже под покровом ночи не чувствовали себя в безопасности. Группу неприятеля удалось засечь, а затем и уничтожить ее при помощи артиллерии.

«Особенно радует, когда противник пользуется фонариками и сигаретами, Часто это происходит в больших группах, и мы наносим огневое поражение», - заявил снайпер.

Одного из украинских военнослужащих, который выполнял функции наблюдателя, снайперы ликвидировали самостоятельно.