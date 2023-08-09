«Парад» техники и толпа зевак: выяснилось, что сейчас происходит возле завода в Сергиевом Посаде, где случился взрыв

На Загорском оптико-механическом заводе (ЗОМЗ) в Сергиевом Посаде произошел взрыв, объявлена эвакуация из всех цехов, в том числе из тех, которые арендованы. Как сообщает подмосковный Минздрав, в результате ЧП пострадало 43 человека, им оказывают медпомощь.

По предварительной информации, взрыв произошел на складе с пиротехникой. Причиной происшествия была не атака БПЛА, как предполагалось в некоторых источниках ранее. На место прибыли сотрудники полиции, СК РФ, пожарные, медики, глава округа Дмитрий Акулов. Губернатор Московской области Андрей Воробьев также выехал к заводу.

Как сообщил нашему журналисту местный житель Антон В. (имя изменено. — Прим. ред.), взрыв был слышен даже в нескольких километрах от завода.

Фото: [ Илья Киселев/Подмосковье сегодня ]

«Я живу на Воробьевской улице, это примерно в четырех-пяти километрах от места взрыва. И даже здесь его было слышно. Сначала я не придал этому значения, но спустя короткое время по улицам стали проезжать машины экстренных служб. И тогда мне знакомые сообщили, что целый столб дыма поднялся над домами и заводом», — поделился житель в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Наш журналист незамедлительно выехал на место происшествия. Возле завода — столпотворение горожан и журналистов, особое любопытство проявляют дети. Впрочем, никого кроме сотрудников спецслужб на территорию не пускают, а те, в свою очередь, стараются сохранять максимальное спокойствие.

Фото: [ Илья Киселев/Подмосковье сегодня ]

Те местные жители, с которыми удалось пообщаться корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня», отметили, что пока пребывают в шоке. Тем временем, возле завода наблюдается целый «парад»: кареты скорой помощи, автомобили правоохранительных органов. В причинах и обстоятельствах ЧП разбираются.

Стоит отметить, что ЗОМЗ входил в холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех» и является ведущим разработчиком и производителем оптических и оптико-электронных приборов для силовых структур, промышленности и здравоохранения.

Ранее мы писали о том, что беспилотник не был причиной взрыва на заводе в Сергиевом Посаде.