«Парень, завербованный ЦРУ»: геймер обиделся на шутку про мать и «заминировал» здания в Подмосковье от лица обидчика

По данным журналистов, молодой человек играл в компьютер и в одной игре повздорил с другим геймером. Конфликт дошел до оскорблений и «шуток про мамку». Обидчивый пользователь решил отомстить и подставить оппонента. Он взломал его номер телефона и стал звонить в различные учреждения подмосковного Дмитрова от его имени с угрозами взорвать их, если ему не дадут пять миллионов рублей.

«Взломали телефон? Видимо, парень повздорил с сотрудником Агентства национальной безопасности»; «Странная история. А вдруг это какой-то парень, завербованный ЦРУ. Надо бы уроки интернет-безопасности давать и в направлении сетевых игр»; «Раз взломал телефон, значит, точно не со школьником повздорил. Если это правда, то нужно вводить новые правила безопасности и этики в Сети», — считают пользователи социальных сетей.

Сейчас сотрудники полиции разбираются в ситуации и пытаются выяснить, действительно ли дело обстояло именно так. Личность обидчивого геймера устанавливается.

Ранее россияне выяснили, как ЦРУ вербуют новых сотрудников.