Парижская прокуратура опровергла причастность организованной группировки к ограблению Лувра

Парижская прокуратура опровергла версию о работе криминальных гениев в деле о недавнем ограблении в музее Лувр. По официальному заявлению главного прокурора города Лор Бекко, к хищению драгоценностей причастны не профессиональные воры, а обычные мелкие правонарушители.

Как подчеркнула госпожа Бекко, инцидент не имеет признаков ни бытовой преступности, ни высокоуровневого организованного криминала. Профили четверых задержанных, среди которых фигурирует и подруга одного из подозреваемых, кардинально отличаются от образцовых портретов участников сложных постановочных краж.

Следствие установило, что двое из обвиняемых являются супружеской парой, на чьем попечении находятся несовершеннолетние дети. По информации французских СМИ, двое фигурантов этого дела уже имеют судимость за кражу, совершенную в Париже в 2015 году.

В настоящее время расследование громкого происшествия продолжается. Правоохранительные органы выясняют все детали инцидента и степень вины каждого из задержанных в посягательстве на ценности главного музея Франции.

Ранее сообщалось, что трех подозреваемых по делу об ограблении Лувра отпустили на свободу.