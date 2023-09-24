Столичный парк «Зарядье» продолжил свою работу после временного закрытия в связи с информацией о наличии на его территории неопознанного устройства. Об этом сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что данное устройство на территории «Зарядья» не было обнаружено.

Ранее сообщалось о том, что вход в парк временно закрыт на фоне поступивших сведений о нахождении неопознанного устройства на его территории.