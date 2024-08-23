Паромная переправа в Крым приостановила работу из-за атаки ВСУ на порт

Керченская паромная переправа приостановила работу, сообщили РБК в Министерстве транспорта РФ. Ограничения ввели в связи с атакой ВСУ на порт «Кавказ».

Отмечается, что в порту продолжают устранять последствия после атаки украинских боевиков. Водителям грузового транспорта порекомендовали использовать альтернативный маршрут на полуостров (через новые регионы РФ).

Уточняется, что специалисты Морспасслужбы также участвуют в ликвидации последствий атаки. Ранее в воде обнаружили разлив нефтепродуктов.

22 августа ВСУ атаковали паром в порту «Кавказ» Краснодарского края, на котором находилось 30 цистерн с топливом. В результате инцидента начался пожар. Сообщалось, что от полученных повреждений судно затонуло.

По информации РИА Новости, в самом порту повыбивало окна. Огонь тушили в течение трех с половиной часов.

Ранее сообщалось, что более 15 человек спасли в порту «Кавказ» после украинской атаки.