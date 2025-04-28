Паршина осудили на девять лет за коррупцию в Минцифры

Московский Хамовнический суд вынес обвинительный приговор бывшему замминистра цифрового развития Максиму Паршину, признав его виновным в получении взятки в особо крупном размере (статья 290 часть 6 УК РФ). Ему назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, чиновник был лишен звания действительного государственного советника третьего класса.

Как сообщил «Коммерсантъ», также был вынесен приговор Александру Моносову, предпринимателю и бывшему генеральному директору компании «Бюджетные и финансовые технологии», признанному виновным в даче взятки (статья 290 часть 5 УК РФ).

Он приговорен к восьми с половиной годам колонии строгого режима. Обоим осужденным назначен штраф в размере 315 млн руб. каждому.

Согласно материалам дела, в 2022 году бывший высокопоставленный чиновник обеспечил победу в конкурсных процедурах 14 компаниям, которые были предложены Александром Моносовым. В частности, в ноябре и декабре 2022 года пять компаний получили гранты на общую сумму более 450 млн руб.

Общая сумма взяток, предназначавшихся экс-заместителю главы Минцифры, оценивалась в 31,5 млн руб. Паршин был задержан при получении первой части взятки в размере 3,7 млн руб.

Ранее сообщалось, что Януковича заочно приговорили к 15 годам «за подстрекательство к дезертирству».