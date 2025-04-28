Суд приговорил Януковича к 15 годам за побег

В украинской прокуратуре сообщили, что суд заочно вынес приговор бывшему президенту Виктору Януковичу, назначив ему 15 лет тюремного заключения. Причиной тому стали «подстрекательство к дезертирству и организация незаконного пересечения государственной границы».

Вместе с Януковичем был осужден и Константин Кобзарь, экс-заместитель начальника Управления госохраны и руководитель службы безопасности президента Украины. Его приговорили к 10 годам заключения за «организацию нелегальной переправки лиц через границу и дезертирство».

В ходе судебного процесса прокуроры представили доказательства того, что 23 февраля 2014 года Янукович, в сговоре с бывшим главой своей службы безопасности и представителями РФ, незаконно покинул территорию Украины воздушным путем и организовал переправку как минимум 20 человек из своего ближайшего окружения и военнослужащих УГО.

Согласно материалам обвинения, группа лиц сначала была доставлена в Ейск, затем в Анапу и Крым, откуда Януковича эвакуировали морем.

Ранее сообщалось, что сын Януковича оставил бизнес в Петербурге и переключился на Донецк.