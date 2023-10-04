Пасечник: российская армия отбила в ЛНР шестнадцать атак за неделю

Противник потерял за это время порядка 230 своих солдат и офицеров.

На протяжении последней недели ВСУ произвели 16 наземных и 18 воздушных атак на объекты, которые находятся на территории Луганской народной республики. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник. Только на участке фронта Новодружевск-Григоровка неприятель произвел 5 попыток штурма российских позиций. При этом было уничтожено и ранено около 110 вражеских военнослужащих.

«На участке Берестовое - Переездное отражены семь атак противника, который понес потери свыше 40 человек убитыми и ранеными», - указал он.

Его слова привело ТАСС. У ВСУ было уничтожено 11 орудий и минометов, 8 ДОТов и ДЗОТов, было сбито 28 беспилотников самых различных типов.