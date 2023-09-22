Пашинян анонсировал возможность массового исхода жителей Нагорного Карабаха в Армению

Если люди не смогут нормально жить в своих домах, то они будут вынуждены переезжать к своим соплеменникам.

Он указал, что его правительство предвидело такую возможность. Оно подготовило порядка 40 тысяч мест для размещения тех, кто будет вынужден покинуть свою родину.

«Это случится в том случае, когда будет зафиксировано, что их проживание в своих домах будет невозможно. На данный момент такая ситуация налицо», - заявил Никол Пашинян.

Его слова привело ТАСС. Премьер-министр подчеркнул, что если ситуация в НКР не улучшится, то этот вопрос будет ставиться уже вплотную и решаться практически.