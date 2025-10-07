Пассажир автобуса в Новосибирске напал на водителя с палкой

В Новосибирске произошел инцидент, когда один из пассажиров автобуса совершил нападение на водителя, используя деревянную палку. Причиной агрессии стало то, что мужчина не заметил свою остановку. Информацию об этом происшествии опубликовали на официальном сайте регионального отделения Росгвардии.

Согласно данным Росгвардии, 35-летний пассажир уснул и проехал нужную ему остановку. Когда автобус прибыл на конечную станцию под названием «Чемской бор», водитель предпринял попытку разбудить его. Однако в ответ на это действие пассажир начал проявлять агрессию и словесно оскорблять водителя. После словесной перепалки мужчина вышел из автобуса, а затем вернулся с палкой, которой и нанес удар водителю.

Сообщается, что при задержании нарушитель оказал активное сопротивление сотрудникам Росгвардии. В ходе личного досмотра у мужчины был обнаружен складной нож. В результате, дебошир был доставлен в ближайший полицейский участок. Пострадавший водитель автобуса обратился в правоохранительные органы с заявлением о совершенном на него нападении.

