Пассажир московского метро устроил драку с поножовщиной

На станции «Мичуринский проспект» в Москве произошло ЧП. Там ссора двух пассажиров закончилась порезами для одного из них.

Пресс-служба столичной прокуратуры сообщила, что в московском метрополитене случился инцидент прямо на посадочной платформе станции.

«Между двумя пассажирами завязался конфликт, переросший в драку», - заявили правоохранители.

Их слова привело ТАСС. В ходе драки один из поссорившихся, 40-летний мужчина, вытащил нож и нанес им несколько ударов. Его противнику в результате был нанесен легкий вред здоровью. Теперь злоумышленнику грозит уголовная статья и лишение свободы на срок до двух лет.