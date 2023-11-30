Пассажир в аэропорту Домодедово пытался провезти драгоценности на 5,5 млн рублей
Фото: [Пресс-служба Домодедовской таможни]
Пассажир в аэропорту Домодедово пытался провезти драгоценности бренда Cartier на пять с половиной миллионов рублей. Об этом рассказали в пресс-службе таможни воздушной гавани.
Гражданин России в возрасте сорока лет прилетел из ОАЭ и проследовал через «зеленый коридор». Во время досмотра багажа мужчины были найдены украшения и часы, которые пассажир не задекларировал.
По результатам проведенной экспертизы выяснилось, что кольца и часы изготовлены из золота 750 пробы и украшены бриллиантами и корундами.
Теперь пассажиру грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет и штраф в размере до миллиона рублей за контрабанду.