Пассажир в аэропорту Домодедово пытался провезти драгоценности на 5,5 млн рублей

Пассажир в аэропорту Домодедово пытался провезти драгоценности бренда Cartier на пять с половиной миллионов рублей. Об этом рассказали в пресс-службе таможни воздушной гавани.

Гражданин России в возрасте сорока лет прилетел из ОАЭ и проследовал через «зеленый коридор». Во время досмотра багажа мужчины были найдены украшения и часы, которые пассажир не задекларировал.

По результатам проведенной экспертизы выяснилось, что кольца и часы изготовлены из золота 750 пробы и украшены бриллиантами и корундами.

Теперь пассажиру грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет и штраф в размере до миллиона рублей за контрабанду.