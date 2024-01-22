Пассажир в Домодедово пытался провезти незадекларированные часы за восемь миллионов рублей

Пассажир в аэропорту Домодедово пытался провезти дорогостоящие часы, которые не были задекларированы. Об этом сообщили в Домодедовской таможне.

Гражданин Австралии в возрасте 37 лет прилетел из Дубая и проследовал через «зеленый коридор». В ходе досмотра у него обнаружили незадекларированные швейцарские часы Audemars Piguet. Мужчина сам предъявил часы и признался, что не знал о необходимости декларирования дорогостоящего изделия.

Как показала экспертиза, часы — из коллекции Royal Oak. Корпус аксессуара выполнен из розового золота 750-й пробы, ремешок — из кожи аллигатора, стекло — из сапфира. На циферблате расположены стрелки из розового золота.

Стоимость часов составляет более восьми миллионов рублей. Сумма таможенных платежей, которые не были внесены, превысила два миллиона рублей.

Теперь пассажиру грозит уголовное дело о контрабанде и лишение свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до миллиона рублей.