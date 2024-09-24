Пассажир в Домодедово пытался провезти в ботинках старинные монеты

Пассажир в аэропорту Домодедово пытался провезти в своих ботинках редкие старинные монеты. Об этом рассказали в пресс-службе Федеральной таможенной службы.

Прилетевший из Дубая гражданин России проследовал через «зеленый» коридор. Когда сотрудник попросил мужчину пройти через рамку металлодетектора, сработал звуковой сигнал. В ходе досмотра обнаружилось, что в куртке и в ботинке пассажира находятся старинные монеты.

Мужчина заявил, что купил монеты по дешевке на рынке в ЮАР и не думал, что их нужно декларировать. Однако, экспертиза показала, что пассажир пытался провезти масонский знак и шестьдесят две монеты середины 20 века. Шестнадцать из них считаются культурной ценностью, и для их ввоза требуется разрешение Минкультуры РФ.

В результате мужчине грозит уголовное дело за контрабанду культурных ценностей.