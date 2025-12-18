Пассажирам рейса американской авиакомпании стало плохо из-за странного запаха в салоне

На борту самолета авиакомпании Delta Air Lines произошел тревожный инцидент, в результате которого нескольким пассажирам стало плохо, пишет издание People. Причиной недомогания стал странный запах, распространившийся в салоне воздушного судна.

Чрезвычайное происшествия (ЧП) случилось 16 декабря на рейсе, летевшем в Техас. Экипаж был вынужден запросить экстренную помощь еще до посадки.

Около 6:44 утра по местному времени борт связался с диспетчерской службой аэропорта Сан-Антонио, сообщив о необходимости вызова пожарных и медицинских бригад.

После благополучного приземления к самолету подъехали машины скорой помощи. Медики провели осмотр пяти пассажиров, которые пожаловались на плохое самочувствие.

По словам пострадавших, они почувствовали себя плохо примерно в середине полета. Причиной стало проникновение в салон постороннего запаха, который некоторые описали как похожий на дым.

К счастью, состояние пассажиров не вызвало серьезных опасений — никому из них не потребовалась срочная госпитализация или дополнительная медицинская помощь на месте.

Специалисты пожарной охраны, прибывшие на место, проверили воздушное судно на предмет возможных источников задымления или возгорания. Все работы на месте инцидента завершили к 8:00.

Это уже второй подобный случай с американскими авиаперевозчиками за последнее время. В ноябре самолет авиакомпании United Airlines был вынужден прервать полет и вернуться в аэропорт вылета из-за сильного запаха горелой резины, ощущавшегося в салоне.

Ранее сообщалось, что у Boeing 777 в Шереметьево случилась вторая серьезная поломка за год.