В самолете ЯК-488, принадлежащем авиакомпании «Якутия» и следовавшем из Петербурга в Якутск, во время полета возникло задымление в пассажирском салоне. Информацию об этом предоставили представители авиаперевозчика.

Согласно официальному заявлению, на борту лайнера, выполнявшего рейс ЯК-488 по маршруту Санкт-Петербург — Якутск, было зафиксировано задымление в салоне и термическое повреждение коврового покрытия.

Причиной инцидента стало короткое замыкание портативного зарядного устройства у одного из пассажиров. Экипаж оперативно обнаружил загоревшийся аккумулятор и предпринял необходимые действия, что позволило самолету продолжить рейс и совершить посадку в аэропорту Якутска.

По информации, предоставленной дальневосточной полицией, в медицинский пункт аэропорта Якутска была доставлена 21-летняя пассажирка с ожогами стопы. Девушка рассказала, что во время полета ее внешний аккумулятор внезапно загорелся и она потушила его, используя ноги, в результате чего получила ожоги.

Пострадавшая была направлена в ожоговое отделение медицинского учреждения. Другие пассажиры не пострадали и не нуждались в медицинской помощи. По данным управления на транспорте МВД России по ДФО, на месте происшествия проводится проверка.

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