Голый стюард танцевал в уборной самолета British Airways

Экипаж самолета авиакомпании British Airways, направлявшимся в лондонский аэропорт Хитроу из США, заметили, что их коллега стюард куда-то исчез.

Через некоторое время руководитель экипажа обнаружил его танцующим в уборной бизнес-класса, причем полностью обнаженным.

Об инциденте сообщает газета Sun.

Неадекватного стюарда одели в пижаму, предназначенную для пассажиров бизнес-класса, и пристегнули к одному из кресел до конца полета.

По прибытии в Великобританию его передали полиции.

На время расследования мужчину отстранили от исполнения обязанностей. Коллеги стюарда считают, что перед вылетом он принял запрещенные вещества.

Ранее сообщает о том, что самолет Ан-24 выкатился за пределы ВПП в Иркутской области после посадки.