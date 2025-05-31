Голый стюард танцевал в уборной самолета British Airways
Накаченный наркотиками сюард танцевал в уборной самолета British Airways
Фото: [pxhere.com]
Экипаж самолета авиакомпании British Airways, направлявшимся в лондонский аэропорт Хитроу из США, заметили, что их коллега стюард куда-то исчез.
Через некоторое время руководитель экипажа обнаружил его танцующим в уборной бизнес-класса, причем полностью обнаженным.
Об инциденте сообщает газета Sun.
Неадекватного стюарда одели в пижаму, предназначенную для пассажиров бизнес-класса, и пристегнули к одному из кресел до конца полета.
По прибытии в Великобританию его передали полиции.
На время расследования мужчину отстранили от исполнения обязанностей. Коллеги стюарда считают, что перед вылетом он принял запрещенные вещества.
Ранее сообщает о том, что самолет Ан-24 выкатился за пределы ВПП в Иркутской области после посадки.