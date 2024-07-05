Пассажирка Шереметьево пыталась незаконно ввезти в Россию из Сербии более 40 тысяч евро

В Шереметьево таможенники задержали 31-летнюю пассажирку, которая пыталась ввезти в Россию из Сербии свыше сорока тысяч евро, передает пресс-служба ФТС РФ.

Денежные средства не были задекларированы. При проходе «зеленого» коридора женщина заявила инспекторам, что у нее с собой всего 2,5 тысячи евро, однако при досмотре выяснилось, что в чемодане и сумочке пассажирки находятся еще 50 тысяч евро.

В ведомстве напомнили, что без декларирования в страну разрешено ввозить эквивалент до десяти тысяч долларов. Эту сумму женщине вернули под расписку.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Домодедово пресекли контрабанду алкоголя общей стоимостью около трех миллионов рублей.