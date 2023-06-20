Пассажирка в Шереметьево пыталась незаконно вывезти из страны почти четыре миллиона рублей

Тридцатипятилетняя россиянка пыталась вывезти из страны почти 5,3 миллиона рублей. Женщину с несовершеннолетним сыном остановили таможенники в «зеленом коридоре» в аэропорту Шереметьево.

Как сообщила пресс-секретарь Шереметьевской таможни Анна Евтушенко, пассажирка с ребенком вылетала рейсом Москва — Бодрум.

Во время таможенного контроля в форме устного опроса она заявила, что не знает, сколько у нее с собой наличных денежных средств. При этом из ручной клади она достала 5 миллионов рублей и свыше 2,2 тысячи долларов.

Далее в результате таможенного досмотра в чемодане женщины обнаружили еще тысячу долларов. Таким образом, общая сумма незаконно перемещенных денежных средств составила свыше 44,6 тысячи долларов или почти 3,7 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что житель Забайкальского края пошел под суд за попытку вывезти слитки золота в Китай.