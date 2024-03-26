Пассажирский авиалайнер совершил экстренную посадку в Чите за полчаса до конечной цели полета

Рейс Красноярск-Благовещенск был прерван по техническим причинам. Экипаж принял решение сажать самолет в Чите. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные, полученные от авиаслужб.

Полет от Красноярска до Благовещенска у самолета Boeing 737 должен был продлиться три часа. Но за полчаса до его завершения возникли некие технические неполадки. Командир корабля решил сажать лайнер в Чите.

«Самолет совершил благополучную посадку в Чите и в настоящее время рулит к терминалу аэропорта», - заявили журналистам представители авиаслужб.

В аэропорту Благовещенска заявили, что причиной посадки стала техническая неисправность, но какая именно, они не знают.

Ранее ЧП, связанное с гражданской авиацией, произошло в аэропорту Шереметьево. После посадки на рейс до Еревана одна из пассажирок заявила, что в ее вещах спрятана бомба.