Пассажирский Boeing, летевший в Британию, экстренно сел в Москве

Самолет Boeing-787-800 рейса Индия — Великобритания экстренно сел в московской воздушной гавани Шереметьево, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Информация на пульт диспетчеров поступила в 18:36 по мск. Пилоты иностранного рейса запросили посадку в связи с серьезной технической неисправностью. По данным служб, срочное приземление потребовалось из-за отказа системы, которая в автоматическом режиме управляет тягой двигателей.

Посадка прошла успешно, никто не пострадал. Пассажиров перенаправят на другой рейс.

Ранее сообщалось, что из Сочи в московский аэропорт Домодедово прилетел пассажирский самолет без багажа.