В Домодедово из Сочи прилетел пассажирский самолет без багажа

Самолет «Уральских авиалиний», который следовал рейсом Сочи — Москва, прилетел в аэропорт Домодедово без багажа пассажиров. О данном факте пишет РБК и ссылается на полученные в авиакомпании сведения.

По словам перевозчика, 75 мест багажа не удалось погрузить в воздушное судно по причине «ограничений по использованию багажного отсека». Крылатая машина должна была вылететь из Сочи вечером 2 сентября, но в итоге отправление задержали больше чем на девять часов. Представители пассажирской авиакомпании уточнили, что вещи привезли другими рейсами. А вот люди, которые так и не дождались багажа, должны заполнить соответствующую заявку и ждать доставку личных вещей на дом.

Ранее сообщалось о том, что удалось установить неожиданную причину аварийной посадки медицинского вертолета в Иркутской области. В момент инцидента на борту находились шесть человек.