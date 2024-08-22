Пассажирский самолет, на борту которого произошло возгорание, приземлился в Шереметьево

Летевший из Хабаровска пассажирский самолет, на борту которого произошло возгорание, благополучно приземлился в Шереметьево, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

По информации собеседника агентства, пожар потушили подручными средствами. В лайнере загорелось одно из кресел, оно было обесточено.

По данным «Интерфакса», ЧП случилось на борту Airbus A350, летевшего в Москву. Шереметьево было конечной точкой маршрута. Никто из людей не пострадал.