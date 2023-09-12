Пассажирский самолет сел на вынужденную посадку в поле в Новосибирской области

У авиалайнера компании «Уральские авиалинии» возникли неполадки в гидросистеме, и ему пришлось садиться в поле. Это произошло неподалеку от села Убинское.

Самолет выполнял полет по маршруту Сочи-Омск, когда внезапно появились проблемы с оборудованием. Экипаж подал сигнал об аварии, а всего через полчаса совершил вынужденную посадку на грунт. На борту лайнера находилось 159 пассажиров и 6 членов экипажа. Никто из них не пострадал.

«Все службы оперативного реагирования прибыли на место посадки самолета. Пассажиры эвакуировались из него самостоятельно по четырем трапам», - заверил Олег Конюк, глава Убинского района.

Его слова привело ТАСС. Фюзеляж самолета не получил повреждений. На месте посадки воздушного судна сейчас работают спасатели.