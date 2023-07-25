Пассажирский самолет совершил жесткую посадку в Шереметьево из-за отказа двигателя

Летевший из Сочи в Москву пассажирский лайнер совершил аварийную посадку в Шереметьево. По предварительным данным, у самолета отказал левый двигатель, сообщил «360» со ссылкой на источник.

По словам собеседника издания, на борту Boeing-737 находились 156 человек, включая семь членов экипажа.

Уточняется, что воздушное судно успешно приземлилось. Информация о пострадавших не поступала. В настоящее время сотрудники экстренных служб выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Шереметьево из-за разгерметизации в кабине пилотов совершил экстренную посадку самолет Москва — Краснодар.