Пассажиры авиарейса из Таиланда задыхались в самолете из-за отсутствия кислорода

Несколько пассажиров рейса «Аэрофлота», не вылетевшего позавчера из Бангкока в Красноярск, попали в больницу. Об этом сообщает Life.ru .

Отмечается, что госпитализированы люди из-за удушья, а также один пассажир впал в кому, из-за чего бортпроводникам пришлось подключать кислородный баллон. Кроме того, люди теряли сознание.

Добавляется, что лайнер не смог вылететь в Красноярск в силу неисправности и задержался на сутки. Пассажиры четыре часа просидели в салоне самолета, куда не подавался кислород. Двери самолета были открыты лишь в тот момент, когда люди стали терять сознание. При этом в авиакомпании сообщили, что если что-то не устраивает, то можно написать претензию, но пассажиры не понимали, куда им идти и что именно делать.

Поясняется, что через определенный промежуток времени, когда пассажиры были ужасно уставшими и голодными, сотрудники местного аэропорта их расселили.