Пассажиры рейса Москва — Анталья пострадали от жары в самолете

В салоне самолета, следовавшего рейсом Москва-Анталья, возникла критическая ситуация: пассажиры оказались в ловушке из-за невыносимой жары, что привело к обморокам. Видеозапись инцидента разместили в телеграм-канале SHOT.

На кадрах запечатлены обеспокоенные попутчики, оказывающие помощь потерявшим сознание людям, пострадавшим от высокой температуры в самолете. На записи слышны взволнованные возгласы: «Людям плохо!», «Нужно выйти на улицу!». Видно, как пассажиры пытаются охладиться с помощью газет, размахивая ими, чтобы хоть немного облегчить страдания.

Как стало известно, самолет Southwind Airlines должен был незамедлительно вылететь в Анталью после завершения посадки, но вылет был задержан. На протяжении более двух часов пассажиры оставались в закрытом салоне с нефункционирующей системой кондиционирования. Температура в салоне достигла отметки в 30 градусов.

Лишь после того, как нескольким пассажирам стало плохо, авиакомпания приняла решение открыть двери самолета. Были вызваны трап и скорая помощь для оказания помощи пострадавшим. Однако вскоре туристам вновь было предложено занять свои места в самолете. После этого в салоне произошел конфликт, в результате чего для урегулирования ситуации прибыла полиция.

