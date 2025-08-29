Два самолета в Сочи потерпели поломку перед рейсом в Армению

Телеграм-канал SHOT сообщил , что сразу у двух авиалайнеров, предназначенных для перелета из России в Армению, были выявлены технические неисправности двигателей непосредственно перед вылетом.

Как сообщает источник, задержка рейса, связывающего Сочи и Ереван, была вызвана поломкой самолетов. Изначально запланированный на 6:30 вылет был сорван из-за обнаружения неисправности двигателя у воздушного судна авиакомпании «Россия».

Для осуществления перевозки был предоставлен резервный самолет, к которому доставили пассажиров. Тем не менее вскоре пассажиры были возвращены в здание аэровокзала, поскольку резервный борт также не смог выполнить взлет из-за отказа двигателя. На текущий момент отправление рейса снова перенесено на неопределенный срок.

