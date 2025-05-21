В России усилили мониторинг аэропортов и авиакомпаний
Российские аэропорты взяли на контроль из-за атак дронов
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Авиационные власти усилили мониторинг деятельности московских аэропортов и авиакомпаний в связи с введением временных ограничений по использованию воздушного пространства в Центральной России.
Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.
Пассажиров предупредили о возможных задержках рейсов в связи с поздним прибытием самолетов в первоначальные аэропорты из-за действующих ограничений на работу воздушных гаваней.
Если самолеты будут задерживаться надолго, то пассажиров будут обслуживать в соответствии с федеральными авиационными правилами.
На фоне временных ограничений по использованию воздушного пространства есть уходы самолетов, выполняющих рейсы в аэропорты московского региона, на запасные аэродромы.
Ранее на Западе заявили, что РФ и Китай научились обнаруживать самолеты-невидимки США.