В России усилили мониторинг аэропортов и авиакомпаний

Авиационные власти усилили мониторинг деятельности московских аэропортов и авиакомпаний в связи с введением временных ограничений по использованию воздушного пространства в Центральной России.

Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Пассажиров предупредили о возможных задержках рейсов в связи с поздним прибытием самолетов в первоначальные аэропорты из-за действующих ограничений на работу воздушных гаваней.

Если самолеты будут задерживаться надолго, то пассажиров будут обслуживать в соответствии с федеральными авиационными правилами.

На фоне временных ограничений по использованию воздушного пространства есть уходы самолетов, выполняющих рейсы в аэропорты московского региона, на запасные аэродромы.

Ранее на Западе заявили, что РФ и Китай научились обнаруживать самолеты-невидимки США.