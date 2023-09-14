Патрульный корабль Черноморского флота был атакован пятью украинскими беспилотниками

Для нападения использовались безэкипажные катера. Атака произошла в районе пяти часов утра, но моряки были начеку и вовремя среагировали на угрозу. Об этом сообщило министерство обороны РФ, и это заявление привело в своем материале ТАСС.

Экипаж корабля «Сергей Котов» своевременно открыл огонь из штатного корабельного вооружения. Он сумел утопить пять надводных беспилотников противника.