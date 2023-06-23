Патрушев: Пентагон нацелен на создание «расово-ориентированных» штаммов вирусов

Биологические программы Пентагона могут иметь своей целью создание «расово-ориентированных» штаммов вирусов, заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев.

Он выступил в Алма-Ате на встрече секретарей Советов безопасности России и Центральной Азии.

По его словам, в необъявленной войне против России Запад использует не только Украину. Он оказывает давление и на страны Центральной Азии, чтобы создать в регионе «полыхающее пространство».

Конечная цель Запада – добиться разрушения интеграционных связей между Россией и странами региона с тем, чтобы превратить их в покорных вассалов.

При этом с помощью СМИ США и Англия стараются прикрыть свои неоколониальные устремления.