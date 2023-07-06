Патрушев рассказал о больших потерях в рядах ВСУ в ходе контрнаступления

Cекретарь Совета безопасности Российской Федерации Сергей Патрушев, высказался о значительных потерях военных сил и техники Вооруженных Сил Украины (ВСУ) в ходе их наступления.

Он отметил позицию западных стран, заявив об их в безразличии к количеству погибших украинцев на фронтах специальной военной операции. Об этом пишет РИА Новости.

Патрушев отметил, что украинское наступление привело к серьезным потерям ВСУ в живой силе и технике. Подробности о конкретных цифрах потерь не были предоставлены, но секретарь Совета безопасности подчеркнул их масштабность.

Кроме того, Патрушев высказался об отношении западных союзников и стран НАТО к ситуации в Украине. По его словам, им безразлично, сколько украинцев погибает на фронтах специальной военной операции.